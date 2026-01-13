Yunusemre Belediyespor Kütahya’dan 3 Madalyayla Döndü

Yunusemre Belediyespor güreşçileri Kütahya'daki B Gençler Grekoromen Grup Müsabakaları'nda iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:21
Yunusemre Belediyespor güreşçileri, Kütahya’da düzenlenen Okul Sporları B Gençler Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarından Manisa’ya iki gümüş ve bir bronz madalya ile döndü. Kulüp sporcuları elde ettikleri derecelerle finallere katılma hakkı kazandı.

Madalya Detayları

41-45 kg: Hakim Beytullah Kalay — Gümüş

51 kg: Furkan Akgün — Gümüş

110 kg: Asaf Porçu — Bronz

Kulüp Başkanı Bülent Kanik'in Açıklaması

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti. Kanik şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımızı, onları büyük bir özveriyle hazırlayan antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Kulüp olarak amacımız sadece madalya kazanmak değil; ahlaklı, disiplinli, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirmek. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bugün gelen bu başarılar, yarın daha büyük hedeflere yürüyeceğimizin işaretidir. İnşallah önümüzdeki süreçte hem ulusal hem de uluslararası arenada Yunusemre Belediyespor’u ve Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kanik ayrıca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın spora verdiği desteğin elde edilen başarılarda önemli bir etken olduğunu sözlerine ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

