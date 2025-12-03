Yunusemre’de Satranç Kursu Başlıyor: 2013-2019 Yaş Kayıtları Açıldı

Yunusemre Belediyespor, 2013-2019 doğumlular için satranç kursu kayıtlarını başlattı; kurslar Muradiye ve Kent Konseyi'nde, haftada iki gün düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:38
Yunusemre Belediyespor’un 2013-2019 yaş gruplarına yönelik düzenlediği satranç kursu kayıtları başladı. Kurs, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kış Spor Okulu kapsamında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 2013-2019 doğumlu öğrenciler, satrancın temel ve ileri seviye tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak. Kursun hedefleri arasında strateji kurma becerisini geliştirmek, dikkat ve odaklanmayı artırmak ve çocuklara özgüven kazandırmak bulunuyor.

Program ve Yer

Satrancın eğitimleri haftanın iki günü düzenlenecek: Pazartesi 17.00 - 19.00 saatleri arasında Muradiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde, Salı 17.00 - 19.00 saatleri arasında ise Yunusemre Kent Konseyi’nde gerçekleştirilecek.

Kayıt ve İletişim

Kursa kayıt yaptırmak isteyen veliler www.manisayunusemrebldspor.com adresi üzerinden online kayıt oluşturabilir. Ayrıca detaylı bilgi için 444 62 09 numaralı iletişim hattı veya 0501 794 11 05 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilirler.

