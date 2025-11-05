Yunusemre Judocuları Üsküp'ten 22 Madalya ve 2 Kupa ile Döndü

14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nda büyük başarı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kulüp, organizasyonu 22 madalya ve 2 kupa ile tamamladı.

Birçok ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada Yunusemre Belediyespor, U15 yaş kategorisinde takım halinde ikinci olarak gümüş kupa kazandı. Ayrıca turnuvanın prestijli ödüllerinden biri olan En İyi Takım (Best Team) kupasına da layık görülerek Türkiye'yi gururlandırdı.

Kategorilere Göre Madalyalar

Süper minikler: Hüseyin Alim Karataş ve Cemal Ensar Sezer bronz madalya kazandı.

Minikler: Esila Er Demir, Melis Kurt ve Hüseyin Kumsar altın madalya; Bulut Yusuf Örs gümüş madalya; Yağız Duman, Şakir Tuna Koçtürk, Taçmin Eroğlu, Süheda Cantürü ve Alp Canıtez bronz madalya elde etti.

Yıldızlar: Elif Şanıer altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Bu kategoride ayrıca Rabia Tekin, Yağız Duman, Erdem Topuz ve Eda Su Tekin gümüş; Aydın Giray Zeytin, Ecrin Nisa Baş, Melis Kurt ve Muhammed Enes Uysal bronz madalya aldı.

Ümitler: Rabia Tekin altın, Elif Şanıer gümüş madalya kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Yunusemre Belediyespor, yurtdışında elde ettiği bu derecelerle hem Manisa'nın hem de Türkiye'nin adını uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

