Yunusemre Judocuları Üsküp'ten 22 Madalya ve 2 Kupa ile Döndü

Yunusemre Belediyespor judocuları, Üsküp'teki 14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nda 22 madalya ve 2 kupa kazandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:23
Yunusemre Judocuları Üsküp'ten 22 Madalya ve 2 Kupa ile Döndü

Yunusemre Judocuları Üsküp'ten 22 Madalya ve 2 Kupa ile Döndü

14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nda büyük başarı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kulüp, organizasyonu 22 madalya ve 2 kupa ile tamamladı.

Birçok ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada Yunusemre Belediyespor, U15 yaş kategorisinde takım halinde ikinci olarak gümüş kupa kazandı. Ayrıca turnuvanın prestijli ödüllerinden biri olan En İyi Takım (Best Team) kupasına da layık görülerek Türkiye'yi gururlandırdı.

Kategorilere Göre Madalyalar

Süper minikler: Hüseyin Alim Karataş ve Cemal Ensar Sezer bronz madalya kazandı.

Minikler: Esila Er Demir, Melis Kurt ve Hüseyin Kumsar altın madalya; Bulut Yusuf Örs gümüş madalya; Yağız Duman, Şakir Tuna Koçtürk, Taçmin Eroğlu, Süheda Cantürü ve Alp Canıtez bronz madalya elde etti.

Yıldızlar: Elif Şanıer altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Bu kategoride ayrıca Rabia Tekin, Yağız Duman, Erdem Topuz ve Eda Su Tekin gümüş; Aydın Giray Zeytin, Ecrin Nisa Baş, Melis Kurt ve Muhammed Enes Uysal bronz madalya aldı.

Ümitler: Rabia Tekin altın, Elif Şanıer gümüş madalya kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Yunusemre Belediyespor, yurtdışında elde ettiği bu derecelerle hem Manisa'nın hem de Türkiye'nin adını uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN JUDOCULARI, MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP’TE DÜZENLENEN 14. MİOKİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN JUDOCULARI, MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP’TE DÜZENLENEN 14. MİOKİ ULUSLARARASI AÇIK JUDO TURNUVASI’NDA BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDEREK ORGANİZASYONU 22 MADALYA VE 2 KUPAYLA TAMAMLADI.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN JUDOCULARI, MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP’TE DÜZENLENEN 14. MİOKİ...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemre Judocuları Üsküp'ten 22 Madalya ve 2 Kupa ile Döndü
2
TFF 2. Lig | Yeni Malatyaspor 8 Kasım'da Arnavutköy'ü Ağırlıyor
3
Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK — İlk Yarı Golsüz
4
Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
5
Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Domaniç Kocadağ'da Yürüdü: 'Doğayı Koruyun' Çağrısı
6
Kayseri Millet Bahçesi Tenis Okulu'nda 2. Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş