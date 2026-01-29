Yunusemreli Kevser Gizem Bükülmez Konya'da Bronzla Milli Takıma Davet

Yunusemre Belediyesporlu Kevser Gizem Bükülmez, Konya'daki Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda bronz kazanarak milli takım kampına davet edildi.

Kevser Gizem Bükülmez, Yunusemre Belediyespor adına 57 kiloda mücadele ettiği Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında Konya'da bronz madalya kazandı ve milli takım kampına davet edildi.

Genç judocu, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Elde ettiği derece sayesinde ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan Kevser, kulübünün gururu oldu.

Kulüp Başkanı Bülent Kanik'ten Kutlama

Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Kulüp olarak sporcularımızın gelişimini ön planda tutuyoruz. Onların hayallerine giden yolda bir adım olabiliyorsak ne mutlu bize. Kevser’i, antrenörlerimizi ve ailesini gönülden kutluyorum. Ay-yıldızlı forma altında da aynı inançla mücadele edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Yunusemre Belediyespor, genç sporcularının gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirterek, Kevser Gizem Bükülmez'in milli takım serüvenindeki başarılarının takipçisi olacak.

