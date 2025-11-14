Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası Düzce'de Sürüyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda çekişmeli maçlarla devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig Erkek Voleybol Turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda devam ediyor. Turnuvaya Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve yurtlarda kalan öğrenciler katılıyor.

Salon karşılaşmaları sporseverlerin ilgisini çekerken, sahadaki rekabet ve heyecan her geçen gün artıyor. Takımlar arasındaki çekişmeli maçlar turnuvanın öne çıkan görüntülerini oluşturuyor.

Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk de müsabakaları takip ederek sporculara destek verdi.

Turnuvanın amacı, gençlerin takım ruhu, dayanışma ve rekabet becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak olarak belirtildi.

