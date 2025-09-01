DOLAR
Yusuf Akçiçek Al Hilal'e Transfer Oldu — Fenerbahçe'ye 22 Milyon Avro

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transferini açıkladı. Transfer bedeli 22 milyon avro net; sonraki satıştan yüzde 15 pay öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:50
Yusuf Akçiçek Al Hilal'e Transfer Oldu

Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net ve sonraki satıştan %15 pay

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada yer alan ifadeye göre; "Futbol akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

Transfer koşullarına ilişkin bilgilendirmede, Al Hilal'in Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net transfer bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, ileride yapılacak bir sonraki satıştan elde edilecek net gelirin yüzde 15'inin Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi.

