Yusuf Akçiçek Al Hilal'e Transfer Oldu

Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net ve sonraki satıştan %15 pay

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada yer alan ifadeye göre; "Futbol akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek'in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

Transfer koşullarına ilişkin bilgilendirmede, Al Hilal'in Fenerbahçe'ye 22 milyon avro net transfer bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, ileride yapılacak bir sonraki satıştan elde edilecek net gelirin yüzde 15'inin Fenerbahçe'ye aktarılacağı kaydedildi.