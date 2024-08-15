Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yusuf Dikeç'in Başarıları Kahramanmaraş'ta Billboardlarda

Kahramanmaraş, olimpiyat gümüş madalyası kazanan Yusuf Dikeç'in pozu ile süslendi. Bilboardlar, gençler için bir motivasyon kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:23
Yusuf Dikeç'in Başarıları Kahramanmaraş'ta Billboardlarda

Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in etkileyici atış pozunu billboardlara taşıdı.

Billboardlarda Kahramanlık Mesajı

"O bir KAHRAMAN Maraşlı!" ibaresiyle desteklenen Dikeç'in pozu, kentteki 46 billboardda sergilendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcu Dikeç'in elde ettiği başarı ile birlikte Kahramanmaraşlılar olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Büyük Bir Gurur Kaynağı

Görgel, Dikeç ve Tarhan’ın atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandığını hatırlatarak, "Bu başarı hem bizler hem de Kahramanmaraşlılar için büyük bir gurur kaynağı oldu. Hemşehrimiz Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan, göğsümüzü kabarttı" dedi.

Moral ve Motivasyon Kaynağı

Dikeç’in kendine has atış stilinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü kaydeden Görgel, şunları ekledi:

"Olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gururu yaşamak için Dikeç'in stilini billboardlarda sergiledik. Kahramanmaraş, bir deprem şehri ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Dikeç’in başarısı, hem bizler hem de tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlar için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. İnşallah onun başarısı gençlerimize örnek olur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber Yusuf Dikeç'i ağırlayarak mutluluğunu paylaşacağız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!