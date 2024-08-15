Yusuf Dikeç'in Başarıları Kahramanmaraş'ta Billboardlarda

Kahramanmaraş'ta Yusuf Dikeç Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in etkileyici atış pozunu billboardlara taşıdı.

Billboardlarda Kahramanlık Mesajı

"O bir KAHRAMAN Maraşlı!" ibaresiyle desteklenen Dikeç'in pozu, kentteki 46 billboardda sergilendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcu Dikeç'in elde ettiği başarı ile birlikte Kahramanmaraşlılar olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Büyük Bir Gurur Kaynağı

Görgel, Dikeç ve Tarhan’ın atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandığını hatırlatarak, "Bu başarı hem bizler hem de Kahramanmaraşlılar için büyük bir gurur kaynağı oldu. Hemşehrimiz Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan, göğsümüzü kabarttı" dedi.

Moral ve Motivasyon Kaynağı

Dikeç’in kendine has atış stilinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü kaydeden Görgel, şunları ekledi:

"Olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gururu yaşamak için Dikeç'in stilini billboardlarda sergiledik. Kahramanmaraş, bir deprem şehri ve yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Dikeç’in başarısı, hem bizler hem de tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlar için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. İnşallah onun başarısı gençlerimize örnek olur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber Yusuf Dikeç'i ağırlayarak mutluluğunu paylaşacağız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in fenomen olan atış pozu, kentteki billboardlara yerleştirildi.