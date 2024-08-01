Yusuf Dikeç, Paris 2024'te Gümüş Madalya ile Yurda Döndü

Yusuf Dikeç, Gümüş Madalya ile Türkiye'ye Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda döndü. Dikeç, bu başarıyla Türkiye'ye atıcılıkta Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmanın gururunu yaşadı.

Madalya Sevinci ve Destek Mesajı

Dikeç, Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul'a dönerken, Türk Hava Yollarına ait uçakla gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve genç sporcular karşıladı. Dikeç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemize madalya kazandırdığımız için çok mutluyuz. 85 milyon insanın desteğiyle buradayız, altın için çalıştık fakat gümüşle döndük" dedi.

İnanılmaz Rekabet ve Hazırlık Dönemi

Milli atıcı, 24 yıllık kariyerinin meyvelerini toplamaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Dünya Kupası'nda birinci olduk, Almanya'da da birinci gelmiştik. Ancak burada şans yanımızda değildi. Gümüş madalya kazandık, ama bunun mutluluğunu taşımaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Hedef: Los Angeles 2028

Daha önce Olimpiyatlara 5 kez katıldığını ifade eden Dikeç, “Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Arkadaşım Damir'e, 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim,” diyerek sözlerini tamamladı.

Yusuf Dikeç, sporcular arasında bir ekip ruhu olduğunu vurguladı ve "Bu başarı bir ekip işidir. Herkes rolünü iyi oynadığında sonuç güzel oluyor," şeklinde ekledi.