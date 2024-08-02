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Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu

Yusuf Dikeç, Türkiye'ye atıcılıkta kazandırdığı madalyanın anlamını ve motivasyon kaynaklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:50
Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu

Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, kendisinin yalnızca bir simge olduğunu belirtti. Dikeç, Türk sporcunun dünya gündeminde yer almasından dolayı duyduğu mutluluğu anlattı.

Bir Türk Sporunun Başarısı

Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyayı kazandırdı. Yurda döndükten sonra yaptığı açıklamada, "Bu, sadece benim başarım değil Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı. Gönül isterdi ki altın madalya alalım ancak son anda gitti," diye ifade etti.

Atışlar Sırasında Duyulan Heyecan

Sosyal medyada viral olan atış pozisyonu hakkında konuşan Dikeç, "Kendimi en rahat hissettiğim pozisyon oydu. Dışarıdan sakin görünsek de içimizde fırtınalar kopuyordu," dedi.

Baskıların Ağırlığı

Final maçından önce, takım arkadaşı Şevval İlayda ile mutluluğu ve hüznü paylaştıklarını vurgulayan Dikeç, "Üstümüzde 85 milyonun ağırlığı vardı. Daha fazlası olur muydu bilmiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yaptık," açıklamasında bulundu.

Kızından İlham Aldı

Dikeç, 9 yaşındaki kızı Başak'tan motivasyon aldığını belirtti. "Başak, yarışmadan önce bana 'Kendine inan, yapabilirsin' dedi. Bu beni motive etti," ifadelerini kullandı.

24 Yıllık Mücadelenin Sonucu

24 yıl süren çalışmalarının ardından madalya kazanan Dikeç, "Madalyada 24 yıllık çalışma ve emek var. Koleksiyonumda eksik olan olimpiyat madalyasıydı. Altın hayal ediyordum ama ulaşmayı başardım," dedi.

Genç Sporculara Mesajı

Dikeç, genç atıcılara umut ve ilham vermek istediğini vurgulayarak, "Atıcılık çok fazla tanınan bir spor değil ama bu başarı, onlara örnek olabilir. Her şeyin başı çalışmak ve özverili olmaktır," yorumunu yaptı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda dönüşü sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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