Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başlıyor

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Atıcılık branşında önemli bir başarı elde eden milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde finale yükselmeyi başardı.

Çifte Başarıyla Finale Yükseldiler

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen elemelerde, Dikeç ve Tarhan ikilisi 582 puan toplayarak birinci sırada yer aldı ve finale katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla birlikte, Olimpiyatlar tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyesini garantileyerek büyük bir başarıya imza attılar.

Final Mücadelesi ve Rekor Denemesi

Finalde altın madalya için Sırbistan ile karşılaşacak olan Dikeç ve Tarhan, yarın saat 10:45'te mücadele edecek. Ayrıca elde ettikleri 582 puan, olimpiyat sıralama rekorunu da eşitledi.

Aynı kategorideki diğer Türk sporcular İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ise 569 puanla olimpiyat sıralamasında 15'inci oldular.