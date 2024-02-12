Yusuf Yazıcı'dan flaş karar: Resmen değiştirdi

A Milli Takım forması giyen Yusuf Yazıcı bu sezon lille forması giyerek harikalar yaratırken adını duyurmaya devam ediyor. Yazıcı, menajerlik şirketinde değişikliğe giderek sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki golcü Gol International şirketi bünyesine dahil oldu.



Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor'a kiralık olarak giden ve beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı bu sezon dikkatleri üzerine toplarken 27 yaşındaki başarılı isim Lille forması ise 29 mücadelede 10 gol 3 asist yaparak performansını sergiledi. Kış transferlerinde birçok kulüp ile ismi anılırken Yazıcı, Fransız ekibiyle sözleşmesi önümüzdeki haziran ayında bitirileceği açıklandı.





5 MİLYON EURO

Yazıcı, imza karşılığında önemli bir kulübe imza atması beklenirken devre arasında ise transfer döneminde milli topçu ismi İspanya La Liga ekibiyle Real Betis ve Süper Lig'de ise Galatasaray ile anılmaya başlandı. Lille ie bonservis olarak Yazıcı'nın transferinin yapılacağını duyurdu.

