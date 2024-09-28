Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta Yeni Bir Sayfa Açıyor

Yunanistan’ın köklü takımlarından Olympiakos, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile önemli bir transfere imza attı. Kulüp, serbest oyuncu konumundaki Yazıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Yeni Bir Adım

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Trabzonspor’da başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Ardından Lille ve CSKA Moskova gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Lille’de gösterdiği performansla öne çıktı; 42 maçta 12 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Yeni Takımında Başarılar Diliyoruz

Yazıcı'nın yeni takımı Olympiakos ile geçireceği döneminde, futbolseverler olarak başarılar dileriz. Milli futbolcumuzun Yunanistan macerası, spor dünyasında merakla bekleniyor.