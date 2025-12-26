DOLAR
Zafertepe Ortaokulu Kütahya Şampiyonu — Yıldız Erkekler 2025-2026

2025-2026 Yıldız Erkekler İl Birinciliği'nde Zafertepe Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu'nu 49-30 yenerek Kütahya şampiyonu oldu; takım iller arası grup maçlarında Kütahya'yı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:21
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkekler Basketbol Ortaokullar Arası İl Birinciliği müsabakalarında Kütahya Zafertepe Ortaokulu, finalde Cumhuriyet Ortaokulu'nu 49-30 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Maça Aras, Hasan, Melih, Kerem ve Kerimcan beşiyle başlayan Zafertepe Ortaokulu, dengeli geçen ilk periyodu 6-5 önde tamamladı. İkinci periyotta hücum temposunu artıran mavi-siyahlı ekip, etkili oyunuyla soyunma odasına 23-11 üstünlüğüyle gitti.

İkinci yarıya istekli ve inançlı başlayan Zafertepe Ortaokulu karşısında, bazı oyuncularının sakatlanması nedeniyle ritmini kaybeden Cumhuriyet Ortaokulu farkı zaman zaman azaltmaya çalışsa da, üçüncü periyot 34-22 Zafertepe üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın dördüncü periyodunda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Zafertepe, mücadeleyi 49-30 kazanarak Kütahya şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan İbrahim, Numan ve Yusuf da takımlarına katkı sağladı.

Tribünlerden Büyük Destek

Karşılaşmayı Zafertepe Ortaokulu Müdürü Enver Bodur, Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Akalan ve okul öğretmenleri tribünden takip etti. Yaklaşık 100 Zafertepe Ortaokulu öğrencisinin oluşturduğu coşkulu tribünler, maç boyunca takıma büyük moral verdi. Şampiyonluk kupasını Okul Müdürü Enver Bodur'un elinden alan sporcular, maç sonunda rakip takım, öğretmenler ve taraftarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şampiyonluk ve Gelecek

Takım antrenörü Barış Korkmaz ve yardımcı antrenör Cevdet Melih Salman, sporcu aileleri ve öğretmenler tarafından tebrik edildi. Zafertepe Ortaokulu'nun bu önemli başarısı, Kütahya'da okul sporlarının yükselen değerini bir kez daha ortaya koydu. Şampiyon ekip, Kütahya'yı iller arası grup müsabakalarında temsil edecek; grup maçlarının eğitim öğretim yılının ikinci yarısında oynanması bekleniyor.

