Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Manisa FK — Ada İbik ve Burak Süleyman Golleriyle

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'ya 0-2 yenildi. Ada İbik ve Burak Süleyman golleri, Salih Dursun'un kırmızı kartı maçta öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:08
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Manisa Futbol Kulübü

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’ne 0-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada gelişen Manisa FK’nın kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ada İbik önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Toure’nin ceza sahasının dışından şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

56. dakikada sağ kanattan Serkan Yavuz’un ortasında ceza sahası içinde Zwolinski’nin şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

68. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Detaylar

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

Takım Kadroları

Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Kobiljar dk. 78), Yedder (Akuazaoku dk.45), Emre Demir (Oğuzhan Açıl dk. 17), Serkan Yavuz (Alparslan Demir dk. 78), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Mirza Cihan, Ayberk Açıkgöz, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu

Teknik Sorumlu: Furkan Köseoğlu

Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Ahmet Şen dk. 90+1), Adekanye (Cissokho dk. 79), Ada İbik, Benrahou (Osman Kahraman dk. 90+1), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Muhammed Enes Kiprit dk. 70), Ayberk Karapo (Umut Erdem dk. 45), Toure

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Emre Akboğa, Oğuzhan Yurtdaş, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Statü ve Kartlar

Goller: Ada İbik (dk. 3), Burak Süleyman (dk. 68) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Salih Dursun (dk. 14) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Vukovic, Eren Erdoğan, Burak Altıparmak (Sakaryaspor); Ayberk Karapo, Adekanye, Muhammet Enes Kiprit (Manisa)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

