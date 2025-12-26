Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Manisa FK — Ada İbik ve Burak Süleyman Golleriyle

Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Manisa Futbol Kulübü
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’ne 0-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada gelişen Manisa FK’nın kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ada İbik önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Toure’nin ceza sahasının dışından şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
56. dakikada sağ kanattan Serkan Yavuz’un ortasında ceza sahası içinde Zwolinski’nin şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
68. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Detaylar
Stat: Sakarya Yeni Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran
Takım Kadroları
Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Kobiljar dk. 78), Yedder (Akuazaoku dk.45), Emre Demir (Oğuzhan Açıl dk. 17), Serkan Yavuz (Alparslan Demir dk. 78), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Yedekler: Yavuz Selim Tantan, Mirza Cihan, Ayberk Açıkgöz, Mehmet Olçay, Selim Kütük, Doğukan Tuzcu
Teknik Sorumlu: Furkan Köseoğlu
Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Ahmet Şen dk. 90+1), Adekanye (Cissokho dk. 79), Ada İbik, Benrahou (Osman Kahraman dk. 90+1), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Muhammed Enes Kiprit dk. 70), Ayberk Karapo (Umut Erdem dk. 45), Toure
Yedekler: Saim Sarp Bodur, Emre Akboğa, Oğuzhan Yurtdaş, Umut Can Aslan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Statü ve Kartlar
Goller: Ada İbik (dk. 3), Burak Süleyman (dk. 68) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Salih Dursun (dk. 14) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Vukovic, Eren Erdoğan, Burak Altıparmak (Sakaryaspor); Ayberk Karapo, Adekanye, Muhammet Enes Kiprit (Manisa)
