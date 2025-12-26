Adem Çağlayan: Elazığspor 5 Transfer Yapabilir

Seza Çimento Elazığspor - Anagold 24 Erzincanspor hazırlıkları sürüyor

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi takımın durumu ve transfer planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik adam, oyuncuların maça odaklandığını belirterek sakatlık ve kadro durumuna değindi:

"Süleyman’la Erkan aramızda olmayacak. İkisi de inşallah kamp sürecinde bizimle olacaklar. Geçen hafta gerçekten çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Bireysel hatalar ve hakem kararları maçın önüne geçti. En azından play-off hattının içinde kalmamız lazımdı. Kredimiz olmadığı için her puan kaybı canımızı daha çok sıkacak. Oyun olarak istediğimiz şeyler yapılıyor saha içinde. Zor bir maç olacak. İnşallah konsantrasyon kayıpları yaşamayız ilk yarının son maçı. İnşallah orada konsantremizi kaybetmeden ikinci yarıya hazırlanacağız"

Transfer gündemine ilişkin net konuşan Çağlayan, planlanan mevkileri ve sayılarını şu sözlerle aktardı:

"Bir kaleci, bir stoper, 6 numara, 8 nımara ve bir de kenar olmak üzere 5 transfer yapabiliriz bu sayı 4’e de düşebilir. Çünkü ellimizde değerli oyuncularımız var. Vakit olarak dar bir zamanda geldik. Bazı oyuncularımızı farklı mevkilerde görme şansımız olmadı. Gönül isterdi ki sezonbaşı çalışalım. Görüşmemizde 5 transfer görüşüldü. Başkanımız 5 iyi transfer istiyor"

Takımdan oyuncu göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Çağlayan, transfer ve kamp planlarını şöyle açıkladı:

"Böyle bir düşüncemiz yok çünkü oyuncu grubumuzdan çünkü doğru transferler yapılmış. Ayrılma talebi gelirse onu da düşünürüz. Sakıb’ta listemizdeki oyunculardan birisi. Kamp hakkında net bir şey konuşmadık ama Antalya’da yapmayı düşünüyoruz. Süre çok sıkıntılı. İstediğimiz gibi olmayacak maalesef. Adana maçından sonra belki Antalya’ya dönme durumumuz olabilir"

