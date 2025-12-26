DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Adem Çağlayan: Elazığspor 5 Transfer Yapabilir

Adem Çağlayan, Elazığspor'un Erzincanspor maçı hazırlıkları ve olası 5 transfer planını açıkladı; Antalya kampı ihtimali değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:02
Adem Çağlayan: Elazığspor 5 Transfer Yapabilir

Adem Çağlayan: Elazığspor 5 Transfer Yapabilir

Seza Çimento Elazığspor - Anagold 24 Erzincanspor hazırlıkları sürüyor

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi takımın durumu ve transfer planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknik adam, oyuncuların maça odaklandığını belirterek sakatlık ve kadro durumuna değindi:

"Süleyman’la Erkan aramızda olmayacak. İkisi de inşallah kamp sürecinde bizimle olacaklar. Geçen hafta gerçekten çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Bireysel hatalar ve hakem kararları maçın önüne geçti. En azından play-off hattının içinde kalmamız lazımdı. Kredimiz olmadığı için her puan kaybı canımızı daha çok sıkacak. Oyun olarak istediğimiz şeyler yapılıyor saha içinde. Zor bir maç olacak. İnşallah konsantrasyon kayıpları yaşamayız ilk yarının son maçı. İnşallah orada konsantremizi kaybetmeden ikinci yarıya hazırlanacağız"

Transfer gündemine ilişkin net konuşan Çağlayan, planlanan mevkileri ve sayılarını şu sözlerle aktardı:

"Bir kaleci, bir stoper, 6 numara, 8 nımara ve bir de kenar olmak üzere 5 transfer yapabiliriz bu sayı 4’e de düşebilir. Çünkü ellimizde değerli oyuncularımız var. Vakit olarak dar bir zamanda geldik. Bazı oyuncularımızı farklı mevkilerde görme şansımız olmadı. Gönül isterdi ki sezonbaşı çalışalım. Görüşmemizde 5 transfer görüşüldü. Başkanımız 5 iyi transfer istiyor"

Takımdan oyuncu göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Çağlayan, transfer ve kamp planlarını şöyle açıkladı:

"Böyle bir düşüncemiz yok çünkü oyuncu grubumuzdan çünkü doğru transferler yapılmış. Ayrılma talebi gelirse onu da düşünürüz. Sakıb’ta listemizdeki oyunculardan birisi. Kamp hakkında net bir şey konuşmadık ama Antalya’da yapmayı düşünüyoruz. Süre çok sıkıntılı. İstediğimiz gibi olmayacak maalesef. Adana maçından sonra belki Antalya’ya dönme durumumuz olabilir"

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAĞLAYAN

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAĞLAYAN

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok ile Yollarını Ayırıyor
2
Adem Çağlayan: Elazığspor 5 Transfer Yapabilir
3
Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor Maçına Hazır
4
TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu
5
Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025
6
90. Büyük Atatürk Koşusu Tanıtıldı — 28 Aralık’ta Ankara
7
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı