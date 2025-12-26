Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Devre Arası Hazırlıkları

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devre arası çalışmalarını sürdürüyor

Bursaspor, devre arası hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarı hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Antrenman detayları

Teknik program Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleriyle hazırlanırken; antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Seansın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışmaları yapıldı.

Gelecek program

Bursaspor'un devre arası hazırlıklarına yarın yapılacak antrenman ile devam edeceği öğrenildi. Kulüp, hazırlıkları planlı bir şekilde sürdürerek ikinci yarıya en iyi şekilde başlamak hedefinde.

