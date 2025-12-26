Sakaryaspor 0-2 Manisa FK: Dalcı'dan övgü, Köseoğlu'ndan '7 eksiğimiz vardı' itirafı

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı

Dalcı, takımının deplasmandaki karakterini ve maçın psikolojisini vurguladı: "Sakaryaspor zor bir deplasman hangi şartta olursa olsun. Çok rahat gelmedik. Bunun üzerine puantaj olarak birebir senin rakibin. İki tarafında kaybettiğinde çok şey kazandığında da çok şey kazanacağı bir maçtı. Bunun psikolojisi ve bunu yönetmek kolay olmuyor. Bu konuda Manisa FK’nın gerçekten ciddi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim ve maçta alınan galibiyette bunun bir göstergesi. Zor denen deplasmanı çok rahat şekilde geçirdik. Burada aslan payı benim oyuncularımın. Sakaryaspor büyük bir camia ve tekrar küllerinden doğar" dedi.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu

Köseoğlu ise maçın akışını etkileyen faktörlere dikkat çekti: "Erken gol, erken kırmızı kart planlarımızda biraz değişiklik oldu. Kadro derinliği de olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı yapmamızı engelledi. Hafta sonu seçim var inşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Özet: Her iki teknik sorumlu da maçın kırılma anlarının ve kadro koşullarının sonucu belirlediğini belirtti; Manisa FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

