Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok ile Yollarını Ayırıyor

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'un bugün itibarıyla futbol planlamasında yer almayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:04
Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok'un futbol planlamasında yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

NECİP UYSAL

NECİP UYSAL

MERT GÜNOK

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

