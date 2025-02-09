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Zaniolo'nun Anlamlı Hareketi: Deprem Şehidi Muhammed Emin için 17 Numara

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Muhammed Emin için Zaniolo'nun 17 numaralı formasına ailesi minnettar.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:57
Zaniolo'nun Anlamlı Hareketi: Deprem Şehidi Muhammed Emin için 17 Numara

Kahramanmaraş'taki Depremin Ardından Anlamlı Jest

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın ailesi, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’ya minnettar. Zaniolo, yeni takımında Fiorentina’da tercih ettiği 17 numaralı forması ile bu trajik olayı onurlandırmak istediğini açıkladı.

Galatasaray'dan Fiorentina’ya kiralanan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Zaniolo, yeni forması hakkında yaptığı açıklamada, “Bu forma, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına” ifadesini kullandı.

Aileden Duygusal Tepki

Baba Doğan Özkan ve anne Elif Özkan, Zaniolo’nun bu anlamlı jesti karşısında büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdiler. Doğan Özkan, oğlunun ölümünden sadece iki gün önce Zaniolo’nun transferi hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Özkan, Zaniolo ile Antalya'da görüştüğünde büyük duygular yaşadığını açıkladı.

“Zaniolo, oğlumun 17 yaşına girmesi nedeniyle bu numarayı tercih etti ve bu bizi gururlandırdı” diyen baba Özkan, Zaniolo'nun verdiği sözü tutmasından ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti.

Duygusal Anlar ve Teşekkürler

Elif Özkan ise Zaniolo'nun davranışının kendilerini oldukça duygulandırdığını ve her zaman onların yanında olduğunu düşündüklerini aktardı. “Bizi hiç yalnız bırakmadı ve bu jestiyle bizi onurlandırdı,” diyen anne Özkan, “Oğlumu andığı için Zaniolo'ya çok teşekkür ediyoruz” diye ekledi.

Doğan Özkan, Zaniolo ile tekrar buluşma arzusu olduğunu ve İtalyan futbolcunun Türkiye'ye geldiğinde mutlaka kendilerini ziyaret etmesini beklediğini belirtti. “Zaniolo yanı başımdayken sanki oğlum gelmiş gibi hissedeceğim,” dedi.

Özkan ailesi, Zaniolo'nun bu anlamlı hareketinden dolayı spor camiasında ve taraftarlar arasında takdir topladığını da gözlemliyor. Aile, Zaniolo’ya duydukları minnettarlıklarına vurgu yaparak, onun kalbine bıraktığı yeri asla unutmayacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anne ve babası, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği "17 numaralı forma" için minnet duyuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın anne ve babası, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'ya yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği "17 numaralı forma" için minnet duyuyor.

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