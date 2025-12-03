Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonu

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Nairobi'de kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.

Maç detayları

Şampiyona, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenleniyor. Kavukcuoğlu; ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonluğunu elde etti.

Diğer milliler

İlk gün tatamiye çıkan diğer sporculardan erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek çeyrek finalde elenirken, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk turda, kadınlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.

Şampiyona dört gün sürecek ve turnuvanın ikinci gününde dört Türk sporcu daha tatamiye çıkacak.

