Zeren Spor, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Sarıyer Belediyespor'u Mağlup Etti

Voleybol heyecanı

Voleybol sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olan Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, bu hafta önemli bir maça sahne oldu.

Zeren Spor'un zaferi

1. Grup mücadelesinde Zeren Spor, Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı. Maçın başlangıcından itibaren üstün bir oyun sergileyen Zeren Spor, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın detayları

Bu galibiyetle birlikte Zeren Spor, grup aşamasında önemli bir avantaj elde etti. Taraftarlar, takımlarının gösterdiği performansla büyük bir sevinç yaşadı. Voleybolseverler, bu zorlu mücadelede takımın sergilediği koordinasyon ve taktik başarısını takdir etti.