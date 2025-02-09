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Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet almayı başardı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:24
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Maç

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında heyecan doruktaydı. Sarıyer Belediyespor, evinde Zerenspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede, konuk ekip Zerenspor, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan galip ayrılmayı başardı.

Maçın Detayları

Zerenspor, karşılaşmada gösterdiği üstün performansla önemli bir galibiyet elde etti. Sarıyer Belediyespor'un müsabaka boyunca gösterdiği mücadele ise takdir topladı. Ligin bu önemli karşılaşması, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Özellikle ikinci ve üçüncü setlerdeki etkileyici oyunuyla dikkat çeken Zerenspor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü.

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