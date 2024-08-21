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Zeynep Sönmez ABD Açık'ta Ana Tabloya Bir Adım Uzakta

Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde galip gelerek ana tabloya erişim için son tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:23
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta Ana Tabloya Bir Adım Uzakta

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta Heyecan Verici Bir Performans Sergiliyor

Sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta, genç tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerde İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükselmek için giderek zorlu bir mücadeleye girdi.

Elemelerdeki Başarısı

Dünya sıralamasında 152. sırada yer alan Zeynep Sönmez, ikinci elemelerde Teichmann ile karşılaşarak ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-0'lık skorla kazanarak tur atladı. Bu başarılı sonuç, onun ABD Açık'taki şanslarını artırıyor.

Son Turda Zorlu Rakip

22 yaşındaki milli sporcu, elemelerin son turunda dünya 101 numarası ve 2 numaralı seribaşı Rus tenisçi Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak. Zeynep için bu maç, ana tabloya adım atma fırsatını değerlendirmek adına büyük bir fırsat olacak.

Zeynep Sönmez daha önce Avustralya Açık ve Wimbledon elemelerinde son tura ulaşamamıştı. Ancak bu kez gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve tenis tutkunlarını heyecanlandırıyor.

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