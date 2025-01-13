Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta İlk Turda Elendi

Zeynep Sönmez Avustralya Açık'a Veda Etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta ilk turda ev sahibi oyuncu Talia Gibsona karşı mücadele etti. Zeynep, Melbourne'deki turnuvada dünya sıralamasında 94. sırada yer alırken, rakibi 150. basamakta bulunuyordu.

İlk Seti Kazanmasına Rağmen...

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alan 22 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3 gibi bir skorla hanesine yazdırmayı başardı. Ancak sonraki setlerde Gibson, 7-6 ve 6-1’lik setlerle maçı 2-1 kazanarak tur atlamayı başardı.

Mücadele, toplamda 2 saat 17 dakika sürdü ve genç tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.