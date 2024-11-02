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Zeynep Sönmez WTA 250 Turnuvasında Yarı Finale Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen turnuvada yarı finale çıkarak kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:57
Zeynep Sönmez WTA 250 Turnuvasında Yarı Finale Yükseldi

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez Başarıya İmza Attı

Türk tenisinin genç yıldızı Zeynep Sönmez, Meksika'da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua ile karşılaştı. Zeynep, bu zorlu karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanarak WTA 250 organizasyonlarında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek Finaldeki Gösterisi

Sönmez, turnuvanın çeyrek finalinde Arjantinli Maria Lourdes Carle (dünya 90 numarası) ve Fransız Elsa Jacquemot (148) karşısında da etkileyici bir performans sergileyerek, ikisini de 2-1 ve 2-0'lık setlerle geçmeyi başardı.

Yarı Finaldeki Rakibi

Klasmanın 127. basamağındaki genç tenisçi, yarı finalde Rus Alina Korneeva (254) ile mücadele edecek. Zeynep Sönmez, ilk seti 6-3 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-4'lük skorlarla kazanarak turnuvanın son 4’üne adını yazdırdı.

22 yaşındaki sporcu, sert zemin üzerinde oynanan bu önemli turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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