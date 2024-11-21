Zeynep Sönmez, Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Tenisçisi Adayı

Zeynep Sönmez, 2024 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Ödülleri'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülüne aday gösterildi. WTA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zeynep, bu sezondaki etkileyici performansı sayesinde Yeni Zelanda'dan Lulu Sun, Rusya'dan Erika Andreeva, Slovakya'dan Rebecca Sramkova ve İngiltere'den Sonay Kartal ile birlikte adaylar arasında yer aldı.

22 yaşındaki Zeynep, Merida Açık Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi olma unvanını elde etti. Ayrıca, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girmeyi başardı.

Bu yıl, ilk 50'de yer alan rakipleri karşısında 3 galibiyet elde eden Zeynep, Jasmin Açık'ta çeyrek finalde mücadele etti. Yılın en iyi oyuncusu, yılın çiftler takımı, yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu ve yılın geri dönüşü kategorilerindeki ödüllerin sahipleri ise basın mensuplarının oylarıyla belirlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.