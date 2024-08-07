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Zeynep Yetgil Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:37
Zeynep Yetgil Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Başarı Daha

Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarı göstererek çeyrek finale yükseldi.

Hindistanlı Rakibini Geride Bıraktı

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen kadınlar 53 kilo müsabakasında Zeynep, Hindistanlı sporcu Antim Panghal ile karşı karşıya geldi.

Zeynep, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bir Sonraki Rakip Almanya'dan

Çeyrek finalde Almanya'dan Annika Wendle ile mücadele edecek olan milli sporcuya başarılar diliyoruz.

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