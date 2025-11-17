Zıpkınla Balık Avı Millileri Dünya Şampiyonası İçin Brezilya'ya Uçtu

Zıpkınla Balık Avı Millileri Dünya Şampiyonası için Brezilya'ya Uçtu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı, 26-29 Kasım tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için yola çıktı. Kafilede Söke'yi temsilen Ahmet Cumhur Sakız de yer alıyor.

Kafile ve Hazırlık Süreci

Ahmet Cumhur Sakız, Söke Belediye Meclis Üyesi, Söke Doğanspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Altı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarıyla milli kafilede bulunuyor. Milli sporcular, Didim ve Çanakkale'de geçirdikleri yoğun kamp dönemi sonrası hazırlıklarını tamamladı.

Kadro ve Hedef

Antrenör Birol Şenkul yönetimindeki kadro şu isimlerden oluşuyor: Fahrihan Uysal, Emrah Yılmaz, Serhan Dağdan, Kazım Polat, Turan Melih Aydıner ve Ali İbrahimiye. Zıpkınla Balık Avı Erkek Milli Takımı, Brezilya'da Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu getirmek için mücadele edecek.

