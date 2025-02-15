Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Mağlup Ederek Öne Geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Kritik Galibiyet

Ziraat Bankkart, 22. haftada SMS Grup Efeler Ligi'nde sahasında Altekma ile karşılaştı. Bu mücadelede Ziraat Bankkart, rakibi Altekma'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, ligdeki performansını artırarak sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Taraftarlarının desteğiyle sahada gösterdiği üstün performans, takımın hedefleri doğrultusunda olumlu bir adım daha atmasını sağladı.

Önümüzdeki haftalarda Ziraat Bankkart'ın bu formunu sürdürüp sürdüremeyeceği ise merak konusu. Altekma ise bu zorlu maçta üst üste aldığı mağlubiyetle toparlanma sürecine girecek.