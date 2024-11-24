Ziraat Bankkart, Altekma'yı Deplasmanda Mağlup Etti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 9. hafta heyecanı sürüyor. Ziraat Bankkart, bu haftaki zorlu karşılaşmada Altekma ile karşı karşıya geldi.

Maç, Altekma'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Ziraat Bankkart, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Ziraat Bankkart'ın ligdeki sıralamasını güçlendirdi.

Voleybolseverlerin ilgiyle takip ettiği mücadelede Ziraat Bankkart, gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Altekma'nın evinde kaybetmesi, ligdeki yarışta belirleyici bir etken oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.