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Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda ACH Volley'i 3-0 Geçti

Ziraat Bankkart, CEV Kupası çeyrek finalinde ACH Volley'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Rövanş maçı 25 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:40
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda ACH Volley'i 3-0 Geçti

Ziraat Bankkart'tan Etkileyici Performans

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Sloven temsilcisi ACH Volley ile karşı karşıya geldi. Başkent Lübliyana'da bulunan Tivoli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede Ankara ekibi, setleri 21-25, 20-25, 19-25 sonuçlarıyla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Rövanş Maçı Ne Zaman?

Bu zorlu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Şubat tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak. Ziraat Bankkart, evinde de etkili bir performans sergileyerek çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.

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