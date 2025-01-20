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Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'la Geçti: Liderliğini Sürdürüyor

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:09
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'la Geçti: Liderliğini Sürdürüyor

Ziraat Bankkart, 17. Haftada Fenerbahçe Medicana'yı Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte başkent temsilcisi, 14. galibiyetini elde etti ve toplamda 43 puanla ligdeki liderliğini sürdürmeyi başardı. Fenerbahçe Medicana ise bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşayarak zor bir haftayı geride bıraktı.

Ziraat Bankkart'ın önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Başkent Voleybol...

SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, maç sonu sevinç yaşadı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Başkent Voleybol...

SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, maç sonu sevinç yaşadı.

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