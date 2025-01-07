DOLAR
35,32 -0,09%
EURO
36,65 0,05%
ALTIN
3.011,86 -0,75%
BITCOIN
3.437.606,07 4,62%

Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi 15. haftasında İstanbul Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:46
Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Önemli Maç

15. haftasında Ziraat Bankkart, voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Konuk ettiği İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Ziraat Bankkart, rakibini 3-0 gibi kesin bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyet, Ziraat Bankkart için ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi ve taraftarlarını mutlu etti. Takım, etkili oyunuyla sahada açık bir üstünlük sağladı.

Ziraat Bankkart, bu maç ile birlikte ligin ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaparak, şampiyonluk hedefini daha da yakınlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan Ayrıldı: Yeni Bir Başlangıca Adım Attı
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı
3
Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti
4
Gaziantep'te 3. Gazi Oyunları Coşkuyla Başladı
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'ya Karşı İki Değişiklikle Sahaya Çıktı
6
Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü Ağırlıyor: 17. Hafta Mücadelesi
7
Öznur Cüre Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama