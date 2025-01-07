Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 Geçti

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Önemli Maç

15. haftasında Ziraat Bankkart, voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Konuk ettiği İstanbul Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Ziraat Bankkart, rakibini 3-0 gibi kesin bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyet, Ziraat Bankkart için ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi ve taraftarlarını mutlu etti. Takım, etkili oyunuyla sahada açık bir üstünlük sağladı.

Ziraat Bankkart, bu maç ile birlikte ligin ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaparak, şampiyonluk hedefini daha da yakınlaştırdı.