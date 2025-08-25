DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maç programını açıkladı. 2-4 Eylül tarihleri arasındaki karşılaşmalar belli oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:31
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı netleşti. İşte 2-4 Eylül tarihlerindeki karşılaşmalar:

2 Eylül Salı

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

3 Eylül Çarşamba

14.00 Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Kars Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor (Stat belli değil)

15.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

15.00 Alanya 1221-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK (Aliağa Atatürk)

15.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor (Bolluca)

15.00 Bartınspor-Anadolu Üniversitesi (Bartın Atatürk)

15.00 Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor (Bucak İlçe)

15.00 Çankırı Futbol SK-Ankara Demirspor (Çankırı Atatürk)

15.00 Dersimspor-Adanaspor (Tunceli Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Bitlis 1916 (Stat belli değil)

15.00 Edirnespor-Somaspor (Edirne Şehir)

15.00 Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Güzide Gebze SK-Bulvarspor (Stat belli değil)

15.00 İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Stat belli değil)

15.00 Kahta 02 Spor-İskenderunspor (Kahta İlçe)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Kestel Çilek SK-Uşakspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Kırklarelispor-Galata SK (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kurtalan İlçe)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor (Erbaaa İlçe)

15.00 Muşspor-Şırnak Petrol SK (Muş Şehir)

15.00 Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK (Çayeli İlçe)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Ezinespor (İnegöl İlçe)

15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Stat belli değil)

16.30 Sinopspor-Orduspor 1967 (Sinop Şehir)

19.00 Bornova 1877-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor (Stat belli değil)

19.00 Fethiyespor-Söke 1970 (Fethiye İlçe)

19.00 Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor (Yeni Karaman)

20.00 MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu (Eryaman)

4 Eylül Perşembe

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (Merkez 1 No'lu Sentetik Çim Saha)

16.30 Isparta 32-Ejderoğlu Kırşehir Futbol SK (Isparta Atatürk)

19.00 Erciyes 38-Türk Metal 1963 (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Bursaspor-Söğütspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

