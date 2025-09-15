Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Yarın Başlıyor — Tam Maç Programı

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları yarın başlıyor. TFF'nin açıkladığı tam program ve saatleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:48
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Yarın Başlıyor — Tam Maç Programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu Yarın Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı şu şekilde:

Yarın

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (Mersin)

17 Eylül Çarşamba

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (General Basri Saran)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat açıklanmadı)

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (Gazi)

15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke)

15.00 Kütahyaspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 Eylül Perşembe

14.30 Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

