Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 3. eleme turu, yarın yapılacak olan 8 maçla start alacak. Bu yıl geçmiş yılların aksine, eleme karşılaşmalarında seribaşı takımların saha avantajı kuralı kaldırıldı.

Turnuvada toplam 70 takım yer alıyor; bunların 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 7'si ise Trendyol 1. Lig'de mücadele ediyor. Üçüncü tur müsabakaları, tek maç eleme sistemine göre düzenlenecek.

Müsabaka Programı

Yarın yapılacak olan maçların programı ise şu şekilde:

13.00 Bursa Nilüfer - MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

Bursa Nilüfer - MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer) 13.30 Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 13.30 Sarıyer - Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

Sarıyer - Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş) 13.30 Alanya 1221 - Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

Alanya 1221 - Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik) 13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Fethiyespor (İzmir Atatürk)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Fethiyespor (İzmir Atatürk) 15.00 Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)

Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat) 17.30 23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)

23 Elazığ FK - TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk) 20.30 Adanaspor - Çorluspor 1947 (Yeni Adana)

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için dikkatle takip etmeli.