Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Müsabakaları
Türkiye'nin önemli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 karşılaşmadan alınan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:
Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar
- Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
- Silivrispor - Bellona Kayserispor: 4-2
- Muşspor - İnegölspor: 2-1
- Osmaniyespor - Serik Belediyespor: 6-0
- Ergene Velimeşespor - Sebat Gençlikspor: 0-3
- Karacabey Belediyespor - Amasyaspor: 3-0
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3)
- Çimentaş Elazığspor - 1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
- Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi: 2-3
- Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
- Belediye Derincespor - Tire 2021 FK: 0-1
- Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3)
- Fatsa Belediyespor - Karaman FK: 1-2
- Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor: 0-4
- Küçükçekmece Sinopspor - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
- Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK: 3-0
- Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor: 2-0
- Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1
- İnegöl Kafkasspor - Atakaş Hatayspor: 0-4
Yukarıda belirtilen sonuçlar, Türkiye futbolunun heyecan dolu anlarından birine işaret ediyor. Takımlar, bir sonraki tura yükselmek için savaşmaya devam ediyor.