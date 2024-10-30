Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Müsabakaları

Türkiye'nin önemli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 karşılaşmadan alınan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar

Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1

- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1 Silivrispor - Bellona Kayserispor: 4-2

- Bellona Kayserispor: 4-2 Muşspor - İnegölspor: 2-1

- İnegölspor: 2-1 Osmaniyespor - Serik Belediyespor: 6-0

- Serik Belediyespor: 6-0 Ergene Velimeşespor - Sebat Gençlikspor: 0-3

- Sebat Gençlikspor: 0-3 Karacabey Belediyespor - Amasyaspor: 3-0

- Amasyaspor: 3-0 Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3)

- Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3) Çimentaş Elazığspor - 1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

- 1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0 Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi: 2-3

- Anadolu Üniversitesi: 2-3 Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2

- Karaköprü Belediyespor: 1-2 Belediye Derincespor - Tire 2021 FK: 0-1

- Tire 2021 FK: 0-1 Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3)

- Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3) Fatsa Belediyespor - Karaman FK: 1-2

- Karaman FK: 1-2 Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor: 0-4

- Kırklarelispor: 0-4 Küçükçekmece Sinopspor - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

- Merkür Jet Erbaaspor: 3-2 Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK: 3-0

- Erciyes 38 Futbol SK: 3-0 Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor: 2-0

- Yeni Malatyaspor: 2-0 Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1

- Belediye Kütahyaspor: 0-1 İnegöl Kafkasspor - Atakaş Hatayspor: 0-4

Yukarıda belirtilen sonuçlar, Türkiye futbolunun heyecan dolu anlarından birine işaret ediyor. Takımlar, bir sonraki tura yükselmek için savaşmaya devam ediyor.