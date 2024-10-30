DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,21 -0,32%
ALTIN
3.061,61 -0,16%
BITCOIN
2.476.121,7 0,06%

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 19 maçın sonuçları açıklandı. İşte günün öne çıkan skorları.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:45
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Müsabakaları

Türkiye'nin önemli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 karşılaşmadan alınan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar

  • Kolibri Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
  • Silivrispor - Bellona Kayserispor: 4-2
  • Muşspor - İnegölspor: 2-1
  • Osmaniyespor - Serik Belediyespor: 6-0
  • Ergene Velimeşespor - Sebat Gençlikspor: 0-3
  • Karacabey Belediyespor - Amasyaspor: 3-0
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3)
  • Çimentaş Elazığspor - 1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
  • Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi: 2-3
  • Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
  • Belediye Derincespor - Tire 2021 FK: 0-1
  • Karşıyaka - Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3)
  • Fatsa Belediyespor - Karaman FK: 1-2
  • Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor: 0-4
  • Küçükçekmece Sinopspor - Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
  • Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK: 3-0
  • Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor: 2-0
  • Somaspor - Belediye Kütahyaspor: 0-1
  • İnegöl Kafkasspor - Atakaş Hatayspor: 0-4

Yukarıda belirtilen sonuçlar, Türkiye futbolunun heyecan dolu anlarından birine işaret ediyor. Takımlar, bir sonraki tura yükselmek için savaşmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RAMS Global Cizre Belediyespor, Altekma'yı Deplasmanda Yendi
2
Atakaş Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u Geçti
3
Bahattin Sofuoğlu 2025'te Superbike'ta Mücadele Edecek
4
Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
5
Paris 2024 Paralimpik Sporcuları 'Paris Zaferi' Gala Gecesinde Buluşacak
6
Süper Lig'den 9 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi
7
Bahri Tanrıkulu'dan Türk Tekvandosuna Yeni Bir Ekol Oluşturma Vizyonu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor