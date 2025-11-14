Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı (2-4 Aralık)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 2-4 Aralık tarihlerinde tek maç usulüyle oynanacak; TFF programı resmi site üzerinden duyuruldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:33
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak müsabakaların programını internet sitesi üzerinden açıkladı.

Karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

2 Aralık Salı

13.00 Muşspor - Konyaspor

15.30 Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

18.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği

3 Aralık Çarşamba

13.00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

13.30 Eyüpspor - Çankaya SK

13.30 Sivasspor - Aliağa FK

13.30 İstanbulspor - Sarıyer

13.30 Karamanmaraşspor - Erzurumspor FK

15.30 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe

20.30 Trabzonspor - Vanspor

4 Aralık Perşembe

13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK

13.30 Boluspor - Kahta 02 Spor

13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor

13.30 Muğlaspor - Bodrum FK

15.30 Iğdır FK - Orduspor

18.00 Silifke Belediyespor - Antalyaspor

20.30 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

