Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı (2-4 Aralık)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak müsabakaların programını internet sitesi üzerinden açıkladı.
Karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.
2 Aralık Salı
13.00 Muşspor - Konyaspor
15.30 Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
18.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği
3 Aralık Çarşamba
13.00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük
13.30 Eyüpspor - Çankaya SK
13.30 Sivasspor - Aliağa FK
13.30 İstanbulspor - Sarıyer
13.30 Karamanmaraşspor - Erzurumspor FK
15.30 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
20.30 Trabzonspor - Vanspor
4 Aralık Perşembe
13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK
13.30 Boluspor - Kahta 02 Spor
13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor
13.30 Muğlaspor - Bodrum FK
15.30 Iğdır FK - Orduspor
18.00 Silifke Belediyespor - Antalyaspor
20.30 Çorum FK - Corendon Alanyaspor
