Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu Başladı: İlk 4 Maçın Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’unda bugün oynanan 4 karşılaşma ile tur heyecanı başladı. Kupada bir önceki turdan gelen 28 takım ile bu turdan katılım sağlayan 10 takım mücadele ediyor.

Günün öne çıkanları

Bugün oynanan maçlarda 2’sinde ev sahibi ekipler, 2’sinde deplasman takımları tur sevinci yaşadı. Türkiye Kupası’nda yarın 9 karşılaşma oynanacak.

Bugün alınan sonuçlar

Muş Spor Kulübü - Konyaspor: 1-4

Keçiörengücü - Kayserispor: 2-0

Çaykur Rizespor - Pendikspor: 6-1

Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-5

