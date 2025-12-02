Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu Başladı: İlk 4 Maçın Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. turu 4 maçla başladı. 28 önceki turdan gelen takım ve 10 yeni katılımcı mücadele ediyor; bugün 2 ev sahibi, 2 deplasman takımı turladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:03
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu Başladı: İlk 4 Maçın Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’unda bugün oynanan 4 karşılaşma ile tur heyecanı başladı. Kupada bir önceki turdan gelen 28 takım ile bu turdan katılım sağlayan 10 takım mücadele ediyor.

Günün öne çıkanları

Bugün oynanan maçlarda 2’sinde ev sahibi ekipler, 2’sinde deplasman takımları tur sevinci yaşadı. Türkiye Kupası’nda yarın 9 karşılaşma oynanacak.

Bugün alınan sonuçlar

Muş Spor Kulübü - Konyaspor: 1-4

Keçiörengücü - Kayserispor: 2-0

Çaykur Rizespor - Pendikspor: 6-1

Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-5

ÇAYKUR RİZESPOR - PENDİKSPOR: 6-1

ÇAYKUR RİZESPOR - PENDİKSPOR: 6-1

KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR: 2-0

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osimhen, Onuachu ve Ndidi Nijerya'nın AFCON 2025 Geniş Kadrosunda
2
Selendi Belediyespor 3-0 Galip: İlk Haftada 3 Puan
3
TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu 1-3 Kdz. Ereğli Belediyespor
4
Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası Sona Erdi
5
Deva Çakır Avrupa üçüncüsü — Türkiye U11 Kız Milli Takımı Şampiyon
6
Manisa FK, Sivasspor Deplasmanına Hazır
7
Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı'nın 3 Yıllık İsim Sponsoru Oldu

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde