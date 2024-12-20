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Ziraat Türkiye Kupası Grupları Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi yapıldı. İlk maçlar 7-9 Ocak'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:17
Ziraat Türkiye Kupası Grupları Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gruplar Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi sonucunda gruplar şekillendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla renklendi.

TFF'den Açıklama

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun marka değerine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti. Otyakmaz, "Amatör ve profesyonel liglerdeki takımların rakip olmalarına olanak veren, Türkiye'yi kucaklayan kupada maraton devam ediyor. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına geldik. Amacımız ligimizi Avrupa'da söz sahibi hale getirmek," şeklinde konuştu.

Gruplar Şu Şekilde Oluştu

Kura çekimi sonucunda gruplar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor
  • B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK
  • C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor
  • D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

Kupa Formatı

Kupada mücadele edecek 24 takım, kura sonucunda 8'er takımlı 3 torbaya dağıtıldı. Her 3 torbadan ikişer takım, 4 grupta yer aldı. Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekip ile toplam 3 maç oynayacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi ise tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca, gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

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