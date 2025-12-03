Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Yenerek Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek kupaya devam etti; ev sahibi son dakikada cevap verdi ama yetmedi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:37
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan karşılaşmada Karacabey Belediyespor, evinde konuk ettiği Kocaelispor karşısında 1-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Maç Detayları

Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Pekmezci, Mücahit Adem Çelebi

Goller

Furkan Gedik (dk. 5) — Kocaelispor

Ahmet Sağat (dk. 41) — Kocaelispor

Nejdet Nezir Bilin (dk. 90) — Karacabey Belediyespor

Karşılaşma Kadroları

Karacabey Belediyespor: Recep Tayyip Kaya, Azat Çakar, Sedat Cengiz, Berker Erdemer (İbrahim Can Köse dk. 69), Berke Özgün, Ökkeş Karaoğlu (Fatih Eren dk. 69), Furkan Üstünbağ, Oğul Dora Şimşek (Atamer Bilgin dk. 46), Nejdet Nezir Bilin, Mehmet Arda Aşnı (Kayra Palabıyık dk. 46), Talha Yünkuş (Abdullah Balıkçı dk. 46)

Yedekler: Taha Ayan, Berke Yiğit Büyük, Yağız Öztürk, Muhammed Enes Yılmaz, Cenker Özdemir

Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Samet Yalçın, Syrota, Balogh, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Nonge (Yusuf Narin dk. 72), Keita (Ege Bilim dk. 60), Rivas (Muhammet Efe Küçük dk. 86), Furkan Gedik, Ahmet Sağat

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Karol Linetty, Darko Churlinov, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Selçuk İnan

