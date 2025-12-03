Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Yenerek Tur Atladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda oynanan karşılaşmada Karacabey Belediyespor, evinde konuk ettiği Kocaelispor karşısında 1-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Maç Detayları
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Pekmezci, Mücahit Adem Çelebi
Goller
Furkan Gedik (dk. 5) — Kocaelispor
Ahmet Sağat (dk. 41) — Kocaelispor
Nejdet Nezir Bilin (dk. 90) — Karacabey Belediyespor
Karşılaşma Kadroları
Karacabey Belediyespor: Recep Tayyip Kaya, Azat Çakar, Sedat Cengiz, Berker Erdemer (İbrahim Can Köse dk. 69), Berke Özgün, Ökkeş Karaoğlu (Fatih Eren dk. 69), Furkan Üstünbağ, Oğul Dora Şimşek (Atamer Bilgin dk. 46), Nejdet Nezir Bilin, Mehmet Arda Aşnı (Kayra Palabıyık dk. 46), Talha Yünkuş (Abdullah Balıkçı dk. 46)
Yedekler: Taha Ayan, Berke Yiğit Büyük, Yağız Öztürk, Muhammed Enes Yılmaz, Cenker Özdemir
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Samet Yalçın, Syrota, Balogh, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Nonge (Yusuf Narin dk. 72), Keita (Ege Bilim dk. 60), Rivas (Muhammet Efe Küçük dk. 86), Furkan Gedik, Ahmet Sağat
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Karol Linetty, Darko Churlinov, Serdar Dursun
Teknik Direktör: Selçuk İnan
