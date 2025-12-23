Elazığspor, Kaleci Muammer'e Kulüp Bulması İçin İzin Verdi

Elazığspor, ara transfer dönemi öncesinde kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'a yeni bir takım bulabilmesi amacıyla izin verdi. Karar, takımın TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında İskenderunspor'a 3-1 yenilmesinin ardından açıklandı.

Kulüp Açıklaması

"Kulübümüz bünyesinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan Muammer Zülfikar Yıldırım’a, kendisine kulüp bulabilmesi amacıyla izin verildi. Muammer Zülfikar Yıldırım, kulübümüz formasıyla 30’u ilk 11 olmak üzere toplam 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Sürece ilişkin gelişmeler, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Elazığspor yönetimi, sürecin gelişmelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Taraftarlar ve ilgili kulüpler, transfer dönemindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

KALECİ MUAMMER YILDIRIM