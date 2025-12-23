DOLAR
Elazığspor, Kaleci Muammer'e Kulüp Bulması İçin İzin Verdi

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibinde kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’a ara transfer öncesi kulüp araması için izin verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 20:32
Elazığspor, ara transfer dönemi öncesinde kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'a yeni bir takım bulabilmesi amacıyla izin verdi. Karar, takımın TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında İskenderunspor'a 3-1 yenilmesinin ardından açıklandı.

Kulüp Açıklaması

"Kulübümüz bünyesinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan Muammer Zülfikar Yıldırım’a, kendisine kulüp bulabilmesi amacıyla izin verildi. Muammer Zülfikar Yıldırım, kulübümüz formasıyla 30’u ilk 11 olmak üzere toplam 31 resmi karşılaşmada görev aldı. Sürece ilişkin gelişmeler, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Elazığspor yönetimi, sürecin gelişmelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Taraftarlar ve ilgili kulüpler, transfer dönemindeki hareketliliği yakından takip ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

