Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 4-1 Muş SK

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Tümosan Konyaspor, Muş SK'yi 4-1 yendi. Maç golleri, kadrolar ve maç detayları aşağıda.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:57
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tümosan Konyaspor, deplasmanda Muş Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Stat: Muş Şehir Stadyumu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu

Goller

Enis Bardhi (dk. 38) — Konyaspor

Calusic (dk. 52) — Konyaspor

Melih Bostan (dk. 53 ve dk. 90+2) — Konyaspor

Ersel Aslıyüksek (dk. 89) — Muş SK

Kadrolar

Muş SK: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Oğuzhan Akgün dk. 68), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Ohawuchi dk. 57), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 57), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Ştefanescu dk. 72), Calusic, Andzouana (Mücahit İbrahimoğlu dk. 58), Utku Eriş, Tunahan Taşçı, Jo Jin-Ho (Guilherme dk. 58), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (İsmail Esat Buğa dk. 57), Kaan Akyazı (Enis Bardhi dk. 22)

Sarı Kartlar

Cumali Bişi (Muş SK), İsmail Esat Buğa (Konyaspor)

