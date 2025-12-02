Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 4-1 Muş SK
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tümosan Konyaspor, deplasmanda Muş Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.
Maç Detayları
Stat: Muş Şehir Stadyumu
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Emre Doğu
Goller
Enis Bardhi (dk. 38) — Konyaspor
Calusic (dk. 52) — Konyaspor
Melih Bostan (dk. 53 ve dk. 90+2) — Konyaspor
Ersel Aslıyüksek (dk. 89) — Muş SK
Kadrolar
Muş SK: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan (Oğuzhan Akgün dk. 68), Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Ohawuchi dk. 57), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 57), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz
Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı (Ştefanescu dk. 72), Calusic, Andzouana (Mücahit İbrahimoğlu dk. 58), Utku Eriş, Tunahan Taşçı, Jo Jin-Ho (Guilherme dk. 58), Pedrinho, Melih Bostan, Bjorlo (İsmail Esat Buğa dk. 57), Kaan Akyazı (Enis Bardhi dk. 22)
Sarı Kartlar
Cumali Bişi (Muş SK), İsmail Esat Buğa (Konyaspor)
