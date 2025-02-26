Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü 1 - 1 Corendon Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sonuç: MKE Ankaragücü 1 - 1 Corendon Alanyaspor

İlk yarıda çekişmeli geçen mücadelede, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor 1-1'lik skorla berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

İlk Yarının Gelişimi

23. dakikada MKE Ankaragücü'nün Cephas ile geliştirdiği atakta, kaleci Yusuf Karagöz etkili bir kurtarışla gole izin vermedi. 35. dakikada ise Corendon Alanyaspor'dan Enes Keskin, ceza sahası içine yaptığı ortada Hwang'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

İkinci Yarıda Goller

Karşılaşmanın 49. dakikasında Corendon Alanyaspor, Makouta'nın sağdan ortasında Cordova'nın kafa golüyle öne geçti. MKE Ankaragücü ise 67. dakikada Rotariu'nun ceza yayından kullandığı serbest atışla eşitliği sağladı. Top, sağ köşeden filelere gitti.

Maç Sonucu

MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele 1-1 berabere sona erdi. Her iki takım da grup aşamasını tamamlayarak kupaya veda etmiş oldu.