İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, Samsunspor’da Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor'un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan kapsamlı sağlık taramasını geçerek profesyonel spor için uygun bulundu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:29
Samsunspor’un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ile Yalçın Kayan, sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kapsamlı bir taramadan geçti.

Yapılan Tetkikler ve Branşlar

Futbolcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve kapsamlı kan tetkikleri uygulandı.

Değerlendirme Sonucu

Uzman hekimlerin değerlendirmesi sonucunda futbolcuların sağlık durumlarının profesyonel spor faaliyetlerine uygun olduğu belirlendi.

Sağlık Sponsoru Açıklaması

Medical Park yetkilileri, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, sağlık sponsoru oldukları Samsunspor’a başarılar diledi.

