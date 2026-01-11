İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, Samsunspor’da Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor'un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapılan kapsamlı sağlık taramasını geçerek profesyonel spor için uygun bulundu.