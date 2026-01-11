İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan, Samsunspor’da Sağlık Kontrolünden Geçti
Samsunspor’un yeni transferleri İrfan Can Eğribayat ile Yalçın Kayan, sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde kapsamlı bir taramadan geçti.
Yapılan Tetkikler ve Branşlar
Futbolcular; göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye branşlarında muayene edildi. Ayrıca radyolojik görüntüleme, ekokardiyografi, efor testi ve kapsamlı kan tetkikleri uygulandı.
Değerlendirme Sonucu
Uzman hekimlerin değerlendirmesi sonucunda futbolcuların sağlık durumlarının profesyonel spor faaliyetlerine uygun olduğu belirlendi.
Sağlık Sponsoru Açıklaması
Medical Park yetkilileri, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, sağlık sponsoru oldukları Samsunspor’a başarılar diledi.
İRFANCAN EĞRİBAYAT