Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi

Maç Detayları

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı toplam 58 bin 397 taraftar takip etti.

İstanbul'daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen iki takımın taraftarları tribünleri doldurdu. Karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

Güvenlik ve Organizasyon

Müsabaka öncesinde, taraftarlar arasında olay çıkmaması için hem stadyum çevresinde hem de stadyuma geliş yollarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıca, her iki kulüp de taraftarları için yağmurluklar dağıtarak kötü hava koşullarına karşı önlem aldı.

