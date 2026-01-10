Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı; maçı 58 bin 397 taraftar izledi, Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:17
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi

Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi

Maç Detayları

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı toplam 58 bin 397 taraftar takip etti.

İstanbul'daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen iki takımın taraftarları tribünleri doldurdu. Karşılaşmada Fenerbahçe, Galatasaray2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

Güvenlik ve Organizasyon

Müsabaka öncesinde, taraftarlar arasında olay çıkmaması için hem stadyum çevresinde hem de stadyuma geliş yollarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıca, her iki kulüp de taraftarları için yağmurluklar dağıtarak kötü hava koşullarına karşı önlem aldı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNANAN TURKCELL SÜPER KUPA...

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU’NDA OYNANAN TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNİ 58 BİN 397 TARAFTAR TAKİP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı
2
Okan Buruk: Taraftarımızdan özür — Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0 mağlubiyet
3
Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor: Teknik Sorumluların Değerlendirmesi
4
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 4. Kez Kazandı
5
Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti
6
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 Yenerek 4 Maç Sonra Kazandı
7
Oosterwolde'den Galatasaray’a İlk Gol — Fenerbahçe 2-0

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları