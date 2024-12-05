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Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi yarın saat 14.30'da Riva'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:09
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi Bilgilendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kura Çekiminde Yer Alan Takımlar

Kupanın bu aşamasında, 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyen ekipler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Yayıncı Kuruluş Bilgisi

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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