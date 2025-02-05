Ziraat Türkiye Kupası: Sipay Bodrum FK 3 - Onvo Antalyaspor 1

Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanan mücadelenin ikinci haftasında, Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın Özeti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın sert vuruşuyla öne geçti ve durumu 1-0 yaptı.

Maçın 12. dakikasında ise ev sahibi ekip, Dimitrov'un vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı Sipay Bodrum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında, 57. dakikada Antalyaspor atağında Townsend'ın ortasında rüzgarın etkisiyle gelen top, Gökhan'ı aşıp ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

84. dakikada ise kontratağa çıkan Sipay Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşuyla tekrar buluştu ve durumu 3-1 yaptı. Karşılaşma, Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi taraftarlara selam verdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi taraftarlara selam verdi.