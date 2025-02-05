DOLAR
35,9 0,09%
EURO
37,44 -0,26%
ALTIN
3.316,72 -1%
BITCOIN
3.525.684,06 0,63%

Ziraat Türkiye Kupası: Sipay Bodrum FK 3 - Onvo Antalyaspor 1

Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:42
Ziraat Türkiye Kupası: Sipay Bodrum FK 3 - Onvo Antalyaspor 1

Ziraat Türkiye Kupası Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynanan mücadelenin ikinci haftasında, Sipay Bodrum FK, Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın Özeti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sipay Bodrum FK, 6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın sert vuruşuyla öne geçti ve durumu 1-0 yaptı.

Maçın 12. dakikasında ise ev sahibi ekip, Dimitrov'un vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı Sipay Bodrum FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında, 57. dakikada Antalyaspor atağında Townsend'ın ortasında rüzgarın etkisiyle gelen top, Gökhan'ı aşıp ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

84. dakikada ise kontratağa çıkan Sipay Bodrum FK, Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşuyla tekrar buluştu ve durumu 3-1 yaptı. Karşılaşma, Sipay Bodrum FK'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi taraftarlara selam verdi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Onvo Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi taraftarlara selam verdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır!
2
Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti
3
Göztepe, Gaziantep FK Maçına Hazır
4
Galatasaray, Bolu'ya Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Maçı Öncesi Hazırlıklar Başladı
5
Karşıyaka, Roberto Gallinat'ı Transfer Etti
6
Trabzonspor, Borna Barisic'i Leganes'e Kiraladı
7
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı