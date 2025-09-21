Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Sona Erdi

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi'nin 3. ayağı Bodrum Kargı Koyu'nda tamamlandı; 94 sporcu yarıştı, ödüller Otto Surf&Sail tesislerinde verildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:39
Kargı Koyu'nda kurulan parkurda 94 sporcu mücadele etti

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sona erdi. Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile Otto Surf&Sail ve Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Yarışlar, Kargı Koyu'nda kurulan parkurda yapıldı. Değişken hava koşullarına rağmen alanda toplam 94 sporcu rüzgârla buluştu ve farklı kategorilerde slalom rüzgar sörfçüleri kıyasıya yarıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından Otto Surf&Sail Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Törene TYF İcra Kurulu Üyesi Şenkar Öztüzün de katıldı; yarış kurulu ve sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edilirken kupalar sahiplerine verildi.

Otto Surf&Sail'in kurucularından ve Pekin 2008 Olimpiyatları'na katılan eski milli sörfçü Sedef Köktentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bodrum'un yelken sporuna uygunluğuna vurgu yaptı. Köktentürk, gençleri ekrandan uzaklaştırıp denizle ve sörfle tanıştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bodrum'a sörf 1980'lerin başında gelmişti. Daha sonra birçok sörf okulu yerini beach clublara bıraktı. Bodrum Yarımadası'nın özellikle güney tarafı sörfe çok uygun konumda. Bizim de amacımız Bodrum'u tekrar sörfle bir araya getirmek, sörfü yaygınlaştırmak." dedi.

Organizasyon, bölgenin su sporları potansiyelini öne çıkarırken, yerel ve ulusal sporcu katılımıyla lig takviminin önemli duraklarından biri olarak kayda geçti.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışlar, Kargı Koyu'nda kurulan parkurda gerçekleştirildi. 18-21 Eylül tarihlerindeki organizasyonda, değişen hava koşullarında 94 sporcu yelken açtı.

