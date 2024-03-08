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A101, piyasadan 9 bin TL ucuza iPhone 14 Plus satacak

Sevilen market zincirlerinden olan A101, akıllı telefonları raflarına dizmeye başladı. A101 İphone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE fiyatı dikkatleri çekti.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:01
A101, piyasadan 9 bin TL ucuza iPhone 14 Plus satacak

Teknolojik ürünler yoğun ilgi görmeye devam ederken zincir marketlerde önemli paya sahiptir. Her ay akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletten oyun konsoluna kadar ürünler yer almaktadır. Bu defa A101 İphone 14 Plus ve Galaxy S23 FE fiyatı yayınlandı.

A101 AKILLI TELEFON FİYAT LİSTESİ
7 Mart tarihiyle beraber raflarda yerini alacak ürünlerin listesi yayınlanırken İphone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55, Omix X600 katalogta müşterilerin ilgisini çekti.

Realme C55, MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. 6.72 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ekrana yer veren telefonda 64 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Realme C55 modelinin A101 fiyatı ise 7.699 TL.

Omix X600 ise 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte, 90 Hz yenileme hızı, 1080×2460 piksel çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. Kalbinde Helio G88 işlemcisine yer veren model, dört adet yapay zeka destekli kameraya sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelen cihazın fiyatının ise 4.999 TL olarak satışa çıktı.

a101 android telefon
iPhone 14 Plus. 256 GB depolama alanı ile gelen model, 6.7 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip. Yenilenen A15 Bionic işlemcisi ile yüksek performans sunan cihaz, 4K@60 FPS video kaydı alabilen 12 Megapiksel özçekim kamerası olurken resmi internet sayfası üzerine 62.999 TL'ye satışa çıkartılırken A101 marketlerinde ise 53.999 TL olarak yer aldı.

A101'DE SATIŞA ÇIKACAK TELEFON FİYATLARI
Apple iPhone 14 Plus 256 GB    53 bin 999 TL
Samsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM + 256 GB    22 bin 999 TL
Realme C55 8 GB RAM + 256 GB    7 bin 699 TL
Omix X600 4 GB RAM + 128 GB    4 bin 999 TL

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